ILSE BLOGI | Kuidas jääda ellu „ämmamoori majas“?

Viitan siin muidugi Maalehe vahendusel legendaarseks muutunud videole, mis lugejate hulgas üksjagu vastukaja tekitas. Uskuge - ja lugege lõpuni. Ilsel on veel kangem kraam vastu panna. Lugege lõpuni ja vaadake ikka videot ka!

„Inimestest eemale,“ on mu tavaline tingimus, kui arutame Tomiga, kuhu nädalavahetuseks ööbima sõita. Eeskätt koera pärast - tahaks, et ta süümepiinadeta lahtiselt joosta võiks, ilma et keegi teda nähes südamerabanduse saaks või vastupidi, liigset ja pealetükkivat huvi ilmutaks.

Kuigi kogemust justkui oleks (jah, ka sellist, mille puhul tuleb varavalges telgist dogi rihma otsa võtta, et baskerville inimestele hoiatavalt mõjuks), kipub see aeg-ajalt meelest minema. Nii et võtsime Matsiranna telkimisalal esialgu istet ja kompasime kõigi meeltega ümbruskonda. Nagu üks tuttav hiljem kahetsusega märkis: nimemaagia!

Kõrvale oli end sisse sättinud suurem seltskond kahe koeraga. Kui selgus, et ühe koera ja Ilse vahel võtab maad vastastikune sümpaatia (teine koer hoidis pigem distantsi), siis mõtlesime, et miks mitte, seekord siis nii. Et inimesed raadiot kuulavad ja merre joostes veidi huilgavad, ei tundunud ohumärgina. On püha lihtsameelsust!

Star FM vahetus peatselt „5 miinuse“ repertuaari vastu. Et meil on kodus sihtgrupieas tütar, ei tundunud see kõige hirmutavama valikuna ka siis, kui mõned lood olid kolm korda üle kuulatud. Järgnenud ning üha valjuhäälsemaks Synne Valtri, Vello Orumets või Mait Maltis ei suutnud meid murda veel ka südaööks. Las siis olla, viimased suvised ilmad ja pole me kah harjunud enne 1-2 öösel magama heitma.

Peatselt ilmus teiselt poolt puude vahelt üks viisakas mees ja küsis heitunult: „Kas see on normaalne?“ Selgus, et tegu oli Poolast pärit loodusturistiga, kes oli pika maa maha sõitnud, et Eesti metsade paljukiidetud rahu ja vaikust nautida ning kelle karavan paiknes umbes 100 meetri kaugusel.