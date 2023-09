Vaglad ronisid välja isegi suust! Kassitoa ukse taha jäeti kohutavas seisus kiisu

Vabatahtlike abiga toimetati Banderaseks ristitud kass kliinikusse. Vaatepilt, mis nii neile kui veterinaarile avanes, oli õõvastav. „Kassil on ülemine lõualuu mõlemalt poolt katki. Tema üks silm oli verd täis valgunud ja paistes. Vaglad olid igal pool, ka suus. Tema keha oli täis pesasid, kus käis räme siblimine. Tema munandid ja peenis olid paksult vakladega kaetud ja neid tuli muudkui välja,“ ei uskunud Paikassi juht Virge Piisner oma silmi.

Arstide hinnangul oli tegu lausa mitme traumaga, mida loom on läbi elama pidanud. Siiski läheb tal paari päeva järel juba paremini. Eile kommenteeris Jüripoja kliinik temaga toimuvat järgnevalt:

„Banderas on iga päev korra anesteesias, puhastame ta nahahaavandid ära, loputame läbi suus olevad haavad, mis tingitud ülalõualuu murrust. Täna fikseerisin niitidega ühe poole ära, mis lahtisem. Enam ei tohiks ninakarbikutega ühendust olla.

Põletikud on igal pool taandunud. Kui tõstame ta maha paberite peale ja kergitame saba, siis pissib. Saab igapäevaselt tilka ja söödame ikka söögitoru sondi kaudu. Läheb nagu ilusti paremaks aga samas ikka väheaktiivne ja kössitab. Ühes silmas verevalum, aga see jääb tuleviku otsustada, kas jääb alles. Söödame 5-6 korda päevas. Valuvaigistid ka 3 korda päevas. Gramm on ka ise toitu limpsinud. Eks mingi hetk peab sondi ära võtma ja peab ise sööma hakkama.“