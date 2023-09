Tragöödia Laitses: lahtiselt jooksnud pitbullid tapsid väikese koera ja puresid rängalt tema perenaist

„Minu ema läks meie armsa pisikese Pommyga õhtusele jalutuskäigule. Kaugele ta ei jõudnud, kui märkas Laitse kaupluse poolt lähenemas kahte lahtist pitbulli. Ta karjus naisele, kes koertega oli, et ta oma koerad kinni paneks. Ema haaras Pommy sülle (mainin ära et meie koer oli rihma otsas jalutamas) ning hakkas kiirelt tagasi kodu poole tulema, kui järsku need pitbullid teda selja tagant ründasid ja mu ema kukkus koos Pommyga maha. Need koletud koerad tegid kõik selleks, et meie koera mu ema käte vahel kätte saada. Lõpuks see neil õnnestus ja kahjuks oli see saatuslik meie koerale. Pommy suri sündmuskohal,“ seisab postituses.