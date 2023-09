Rohkem ei jaksa: kaks kassiabiorganisatsiooni peatavad rahapuuduse tõttu tegevuse

„See jõuetuse tunne, kui näed abivajavat looma ning ei saa aidata, sest raha ei ole...,“ nendib Cats Help oma sotsiaalmeediapostituses seoses abivajavate kassipoegadega, kellel ilmnesid mürgistusnähud ja kelle ema suri. „Ilmselt said nad emme piimast siiski ka oma osa. Kui me kiiresti neid ei aita, surevad nad kindlasti, kuid taaskord see kulunud plaat: meil ei ole raha ning me ei saa neid enne aidata, kui me oleme saanud vähemalt osagi oma võlgadest likvideeritud, mitte ei kasvata neid juurde.“

Cats Help teatab, et sulgeb oma infotelefoni ja edaspidised abipalved jäävad kahjuks vastuseta: „Aastast aastasse oleme me kasvanud ning meie mahud aina suurenenud. Elasime üle koroona ja sellele järgnenud heitlikud ajad, elasime üle ka ka Ukraina sõja puhkemise ja sellega kaasnenud ärevuse. On olnud keerulisi aegu ja paremaid aegu, aga me oleme siiski jäänud püsima. Ka kassituba on muutunud külastajate hulgas aina populaarsemaks ning vaikselt pidasime isegi plaani laieneda…“

Nüüd on abistajate jõud raugenud ja ressursid otsas, ehkki tänavu on leitud kodu tervelt 759-le kassile. „Kassijumal on meid hoidnud, nagu isekeskis naljatame, nii et oleme ikka kuidagi ots-otsaga kokku tulnud, aga tundub, et see sügis siiski lõpetab meie tegevuse,“ teatab MTÜ.

Ainuüksi juulikuu eest on tasumata arveid 15 000 euro ulatuses. Lisanduvad veel august ja september. „Meil on ka piinlik kliinikute ees. Piinlik, et me oleme alt vedanud kliinikuid, kes on meid usaldanud, andnud pikki maksetähtaegasid ja suuri soodustusi ning leidnud plaanivälised visiidiajad meie kiisude aitamiseks.“

Tasumata on ka mitmed kassitoitude arved ning kontodel laiutab tühjus. Samal ajal vajavad hoiukodud oma hoolealustele sööki mida MTÜ-l ei ole hetkeseisuga enam võimalik neile tagada. Seega palutakse heade inimeste abi võlgade likvideerimisel. Annetus ei pea olema tingimata rahaline - kiisudele võib tuua toitu ja muid tarvikuid, samuti osaleda Cats Helpi korraldavatel oksjonitel.

Annetada saab:

CATS HELP MTÜ