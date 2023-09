Luubi all loomade vaimne tervis: septembris oodatakse loomasõpru kahele suurejoonelisele üritusele

„Tallinn on järjepidevalt liikunud selles suunas, et inimeste kõrval oleks ka loomadel linnas hea olla. Oleme ära jätnud aastavahetuse ilutulestikku ning teinud mitmeid teavituskampaaniaid, et vähendada pürotehnikast tingitud loomade iga-aastast stressi. Kuid on teisigi viise panustamaks loomade heaollu ning mul on hea meel, et meie konverentsi esinejad pakuvad osalejatele uusi teadmisi selles vallas. Värske koeraomanikuna tean, et oma kodulooma kohta saab alati uut juurde õppida,“ ütles abilinnapea Vladimir Svet.