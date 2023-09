Koer kardab loomaarsti? Käitumisspetsialist annab nõu, kuidas harjutada koera kliinikus käimisega

Sõltuvalt sellest, kas koeraomanik on koera võtnud endale kutsikana või täiskasvanuna, vajavad koerad erinevat ettevalmistust. Kui koer on kutsikana võetud, on asjaolud veidi lihtsamad, sest omanikul on võimalus kutsikast kohe pisikesest peale harjutada antud tegevustega. Täiskasvanud koer, keda pole varem harjutatud ja kes ei ole ka ise väga leplik, vajab mõnikord rohkem treeningut või erilähenemist.