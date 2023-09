TAHAKS KOJU | Varjupaika saabudes meenutas Drimm järjehoidjat, nüüd teeb juba nalja

Drimm on laavakoogi värvi kasukaga koer, kelle ruudukujuline eksterjöör ja seljale kaarduv saba kõnelevad laikadest tema esivanemate seas. Üsna laikalaadne on ka Drimmi iseloom: elav, tähelepanelik ja hasartne. Varjupaika saabudes oli ta nii nälginud, et meenutas pigem järjehoidjat kui koera.