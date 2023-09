Päästekomando juht: kurva näoga tuvi peale me kohale ei kiirusta, aga abita ei jää küll keegi!

Kilingi-Nõmme päästekomando meeskonnavanem Gabriel Kase on praeguses ametis töötanud veidi üle aasta ning päästeametis kokku neli aastat. „Abita ei jää meil keegi,“ ütleb ta rahustuseks inimestele, kes arvavad, et loomade päästmise arvelt kaotab elu mõni inimene. Korra on tema mäletamist mööda ära öeldud ühele helistajale, kes teatas, et Tallinnas on üks kurva näoga kajakas. „Ilmselt sellisele sündmusele reageerimast keelduti, kuna meie ei oska loomadele emotsionaalset tuge pakkuda,“ arvab ta.