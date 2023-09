Mastifikutsika ostnud peret tabas hirmus üllatus: nende lemmikloom osutus hoopis kellekski teiseks

Loomaarsti poolt võetud analüüsid selgitasid välja, et pere on üles kasvatanud hoopis aasia musta karu (ursus tibetanus), keda tema organismis sisalduvate eriliste ainete tõttu mustal turul sageli müüakse. Nimelt usuvad hiina meditsiini praktiseerijad, et karusapp aitab maksahaiguste ja sapikivide vastu.

Ehmatus oli seda suurem, et Su Yun on alati karusid kartnud. Tagamaks pere ohutust, toimetati karu Yunnani metsloomade varjupaika ning hiinlanna on veendunud, et chihuahuast suuremat koera ta enam kunagi ei võta.