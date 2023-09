ARVAMUS | Keda kasvatada, keda karistada - kas koerarünnakus on süüdi loom või inimene?

Kas koerad on ühiskonna peegel või on inimühiskond eraldi ja koerad eraldi? Koerad on elanud meiega koos aastatuhandeid ja integreerunud meie igapäevaellu aina rohkem ja rohkem. Ühtepidi on see väga tore, teistpidi tekitab ka probleeme.

Igal aastal juhtub Eestis koertega seotud traagilisi sündmusi, milledest mõned jõuavad ka üleriigilisse meediakajastusse. Üldjuhul on siis juhtunud kas raskekujuline koerarünnak inimesele või päästetud mõni koer inimvägivalla käest. Vastavalt sellele, kumb on juhtunud, nõutakse siis kas koera magama panemist ja tõu keelustamist ning teisel juhul inimese karistamist.

Esmapilgul on need juhtumid täielikult üksteise vastandid - aga kas ikka on? Kui vaatame viimati mainitud olukorda, ehk inimesepoolset koera väärkohtlemist, siis siin ei ole inimese tegudele õigustust. Kui enda hoolde on võetud teisest liigist loom, kes on sinust ja sinu tegudest täielikult sõltuv, siis see on kohustus ja vastutus. Väärkohtlemine ei saa kuidagi siia mahtuda - see on inimese teadlik käitumine, mille eest tuleks karistada nii nagu ka muude väärtegude eest vastavalt ühiskonnas kehtestatud reeglitele.

Paraku tuleb tõdeda, et oleme siin ühiskonnana üsna jõuetud - ikka ja jälle võib sotsiaalmeediast lugeda, kuidas inimesed jätkavad juba uute loomade väärkohtlemist. Millal päriselt selliseid inimesi hakatakse karistama ja takistatakse sellise käitumise jätkamist? Kas üldse kunagi?

Minu tööks on aidata väärkoheldud või ka lihtsalt ebaõnnestunult sotsialiseeritud koeri tagasi ühiskonda - sellesse ühisesse koerte ja inimeste ühiskonda. Juhul, kui integreerumine läheb eriti hästi, siis tekib koeraomanikul tunne, et võiks ju koer ka lahti olla ning siis küsitakse, miks meil koerad linnas niimoodi avalikes parkides lahtiselt ei jookse nagu välismaal? Esmalt tuleb küll öelda, et ka välismaal ei jookse kõik koerad lahtiselt, kuid tõesti koerte ja inimeste käitumine on seal tihti teistsugune kui meil.