VIDEO | Ellujääjad: tapamaja eest plehku pannud veis naudib koos vasikaga mõnusat taluelu

Eestimaa loomakaitse liit ei suutnud leppida, et kangelasema tapale saadetakse. Vald loovutas mõlemad loomad neile ning kibekiiresti otsiti neile uus kodu Tartumaal Peipsiääre vallas. Sealses Kruusa talus elab teisigi päästetud farmiloomi ning pererahva põhimõtteks on, et ükski nende hoolealustest kunagi söögiks ei lähe.