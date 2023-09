Julmur lõikas kajakapojal tiiva otsast, surmasüsti saanud linnu kliinikuarve maksid loomapäästjad

Üleeile sai Loomapäästegrupp võika teate Põhja-Tallinnast - teatajad olid leidnud kajakapoja, kellel oli üritatud väidetavalt tiibu küljest lõigata ning paraku ühe tiiva puhul oli see neil ka õnnestunud.

Sellises olukorras ei aidanud muu, kui linnupoeg hukata. „Elamata jäi üks nooruke elu ning selliseid toiminguid ei tehta ka paraku õhu ja armastuse eest.. Sellelgi korral tasub Loomapäästegrupp antud arve teiste abivajavate loomade heaolu arvelt ning see on tohutult kurb, sest arvatavalt on selle jõhkra ja koletu teo taga järjekordselt inimese enda käsi,“ kirjutab grupp sotsiaalmeedias.