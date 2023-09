Üle prahi ja klaasikildude katkisest aknast välja! Elukaaslaste vägivaldne tüli võttis ohtliku pöörde ka kasside jaoks

Sotsiaalmeedias levis eile postitus segi pekstud korterist, kus pesitsesid alaliselt ka neli kassi, kellest kaks on pärit Pesaleidja MTÜst ja ülejäänud kaks teistest MTÜdest. Hakkasid ringlema ka pildid, kuidas kassid on katkistest akendest välja roninud ja hulguvad seal samas Weizenbergi tänaval. Kadriorus on aga tihe liiklus ja ohte palju.