Neljajalgsed kliendid tarbivad üha enam kullerteenuseid

Kojuveo platvormidelt saab täna praktiliselt kõike tellida. Loomaomanikud on seda mugavust juba pikalt kasutanud ja oma lemmikuid lahkelt poputanud. „See on üks lihtsamaid viise, kuidas mugavalt ja kiirelt suuremas koguses loomatarbeid osta,“ ütleb Wolti Baltikumi ajutine juht Mantas Lomsargis.

Lomsargise sõnul on nii Eestis, Lätis kui ka Leedus platvormilt loomatarvete tellimine kasvav trend. Tellimuste põhjal võib öelda, et Wolti kasutajate koduloomad eelistavad märgtoitu kuivtoidule. Kõigis Baltikumi riikides on kõige enam tellitud toodeteks kasside ja koerte märgtoit. Nendele järgneb kuivtoit nii kassidele kui ka koertele ja kassiliiv.

Tihti tehakse Baltikumi juhi sõnul Wolti kaudu 100 euro väärtuses tellimusi, mis teeb näiteks üle 10 kilo kuivtoitu koertele, ehk tegelikult teeb selliselt loomatarvete tellimine inimeste elu lihtsamaks.

Kummalisel kombel tuleb ainult eestlaste tellimuste seast trendina välja ka erinevad maiustused kassidele ja koertele. Lomsargis tõdeb, et lisaks sellele, et inimesed endile mingeid maiustusi aeg-ajalt tellivad, tahetakse seda ka oma lemmikloomade puhul. „Tundub, et Eesti loomaomanikud tahavad oma lemmikuid eriti rõõmsatena hoida,“ lisab Lomsargis.

Juba kaks aastat Wolti platvormil olev loomapood Mypet spetsialiseerub eelkõige lemmikute toortoidule. Mypeti juhataja Katrin Roobi sõnul on toortoit, nagu nimigi ütleb, toores ja sügavkülmutatud kujul, mis tähendab, et see peab võimalikult kiiresti kliendini jõudma.

„Kaks aastat tagasi ei suutnud me ise veel toidu kojuveo teenust pakkuda ja ükski kullerifirma või postiteenus seda ka ei teinud, seega oli igati loogiline minna Wolti platvormile. Kliendid on mugava teenuse rõõmuga vastu võtnud ja müügimahud on siiani pidevas kasvutrendis. Võime julgelt väita, et inimesed hindavad oma aega ning kasutavad meeleldi võimalust lisaks enda toidule ka lemmikute toidupoolis kulleriga koju tellida,“ väidab Roop ning lisab, et platvormil on neil kujunenud ka oma kindel klientuur.