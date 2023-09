Kühvliga ja kilode kaupa antibiootikume: mida söövad suurfarmide loomad tegelikult?

Eesti farmides on seega probleemiks just inimeste ravis kasutatavate antibiootikumide laialdane kasutus loomakasvatuses. Siinjuures tuleb rõhutada, et antibiootikume antakse farmiloomadele ennetamaks halbadest pidamistingimustest tulenevaid probleeme. Samuti on farmerite hulgas teada, et antibiootikumide kasutus suurendab loomade kehamassi ning tootlikkust. Ilmselgelt võib siin seoseid näha.

Ekspertgrupi soovitusel on antibiootikumid jaotatud nelja riskikategooriasse vastavalt antibiootikumiklassi olulisusele inimeste ravis ja võimalikule ohule rahvatervisele. 3. ja 4. põlvkonna tsefalosporiinid ja fluorokinoloonid on Euroopa Ravimiameti poolt klassifitseeritud gruppi B (“piiratud kasutus“) ehk neid võib kasutada üksnes pärast antibiootikumi tundlikkuse testi läbi viimist. On aga põhjust arvata , et suures osas Eesti farmides selliseid teste enne antibiootikumide manustamist läbi ei viida.

Tõepoolest, kahjuks on Eesti Euroopa Liidus esirinnas inimeste raviks kasutatavate antibiootikumide, 3. ja 4. põlvkonna tsefalosporiinide, manustamisega põllumajandusloomadele. Euroopa Ravimiamet näeb olukorra tõsidust ning on loonud ekspertgrupi farmiloomade kontrollimiseks.

Igaüks, kes on mõne haiguse raviks antibiootikumikuuri pidanud läbi tegema, teab täpselt kuivõrd reguleeritud kogused ning range kava selle ravikuuriga kaasneb. Tõsiasi on aga, et umbes kaks kolmandikku Euroopa Liidus tarbitud antibiootikumidest antakse põllumajandusloomadele – lehmadele, kanadele, sigadele, ka kaladele.

Üheks suurimaks inimtervist puudutavaks probleemiks tulevikus on antibiootikumiresistentsus , mis tähendab, et antibiootikumid ei aita enam teatud tüüpi haiguseid ravida. Tuntud meditsiiniväljaandes The Lancet avaldatud uurimuse põhjal on antibiootikumiresistentsus peamine surmapõhjus ülemaailmselt. Samuti suurendavad resistentsete bakteritega haigestunud patsiendid haigla ravikulusid .

Näiteks Eesti sigalate emiseid viljastatakse kunstlikult vähem kui nädal peale poegadest võõrutamist, see tähendab vaid ligi kuu pärast eelmist sünnitust. Emiseid peetakse farmides keskeltläbi neli aastat ning igal aastal annab emis seega vähemalt kaks pesakonda põrsaid, mis loomade kehadele ilmselgelt liiga intensiivne on.

Samuti on aastatega liiga suureks aretatud loomade kehamass, mille all nende liigesed vastu ei pea. Emakapõletikud vihjavad aga mõlema loomaliigi puhul sellele, et järjestikuste sünnitustega kaasnev kehaline koormus looma kohta on liiga suureks aetud.

Põrsastele antakse suukaudseid antibiootikume, mis enamasti tähendab, et farmitöötaja peab suurest ämbrist kühvliga antibiootikumipulbri loomade söödakünas segama. Alternatiivina segatakse antibiootikumikogused söödaga juba hoidlas, kust see siis mööda torusid otse loomade söödakünadesse jõuab.

Tegu on tõsise probleemiga kui varem inimesi aidanud antibiootikumid ei suuda enam kontrolli all hoida haiguseid nagu tuberkuloos, kopsupõletik või sepsis ehk veremürgitus. Ainult antibiootikumide kasutamist vähendades ning kontrollitud ravikava järgides saame vähendada resistentsete bakterite teket ning levikut. Siinkohal tuleb aga pilk taas suunata sinna, kus neid kõige rohkem kasutatakse – loomafarmidesse.

Maailma Terviseorganisatsioon on hoiatanud , et farmides tekkinud resistentsed bakterid võivad inimestele levida, seda nii otsekontakti kaudu. Näiteks kui farmitöötaja puutub kokku haige loomaga või juhul kui tapale saadetud looma seedekulglast ei ole veel antibiootikumid väljutatud ning lihakeha lõikamisel seedekulglas olnud antibiootikumid inimesega kokku puutuvad. Samuti on murekohaks farmidest tekkinud väetise kasutamine põllumaadel või farmist tekkinud keskkonnareostuse tõttu (näiteks kui farmi lägahoidlasse kogutud väljaheited lekivad veekogudesse).

Bakterid , millel on kujunenud antibiootikumiresistentsus, jäävad haige looma organismis ellu ja jätkavad paljunemist. Intensiivsetes farmides on bakteritel võimalus tuhandetel loomadel kontrollimatult paljuneda ning areneda selliseks, et isegi tugevad antibiootikumid ei hoia neid enam kontrolli all.

Peamiseks antibiootikumiresistentsuse tekke põhjuseks on antibiootikumide liigne või ebaotstarbekas kasutamine nii inimeste kui loomade ravis. Antibiootikumidega käib nimelt paratamatult kaasas resistentsete bakterite – ehk niinimetatud superbakterite – areng. Need resistentsed bakterid tekivad, kui antibiootikume manustatakse kontrollimatult ning nende soodsaim kasvulava on just tuhandete loomadega farmid.

Antibiootikumide manustamisega saavad suured farmid ennetada udara-, liigeste- või emakapõletike süvenemist, aga see on nagu plaaster põletikulise haava peal. Probleem jääb alles, sest farmid ei pea loomade tegelikke pidamistingimusi parandama, et haiguseid loomulikul teel kontrolli all hoida.

Juba mitukümmend aastat tagasi on täheldatud, et antibiootikumid ajendavad loomi kiiremini kasvama. Kanabroilerid kasvavad väikesest tibust 3-4 kiloseks linnuks kõigest kuu ajaga. Selline ebaloomulik kasvuspurt on lindude kehale niivõrd raske koormus, et tihti ei jaksa nad enam isegi püsti tõusta.

Siin tuleb mängu ka antibiootikumide teine, varjatum pool. Nimelt 1940ndatel avastati , et loomad, kelle sööda sisse segatakse antibiootikume, kasvavad kiiremini ning saavutavad suurema kehamassi. Samuti on leitud, et antibiootikume söönud lehmad annavad rohkem piima kui antibiootikumide vabalt kasvanud lehmad. Farmid nägid antibiootikume lihtsa lahendusena, kuidas hoida kokku sööda pealt ja panna ühte ruumi võimalikult palju loomi kokku ning saada iga kana, sea või lehma pealt rohkem kasumit. Lihtne loogika.

Alles 2022. aastal kinnitas maaeluminister määruse, mille kohaselt tohib B-kategooria antibiootikume kasutada loomade jaoks kasutada üksnes siis, kui farmis on läbi viidud antibiootikumi tundlikkuse test ning on kinnitatud mikroobide resistentsus esimese valiku antibiootikumide suhtes. Sääraste farmidest pärit testide arv ei ole pärast määruse kehtima hakkamist veterinaarlaborites suurenenud. See tähendab, et kehtestatud määrust Eesti farmides ei järgita.

Euroopa Liit keelustas 2022 aasta jaanuaris rutiinse antibiootikumide kasutamise farmides. Rutiinne, seejuures profülaktiline antibiootikumikasutus tähendab, et farm üritab kompenseerida ebasobivates tingimustes kasvanud loomade tervist. Eestis läbiviidud uurimused piimalehmafarmides ning sigalates on näidanud, et antibiootikumide kasutuse vajadus loomade ravi eesmärgil on suuresti ebaselge või mitte põhjendatud. Inimmeditsiinis on selline „igaks juhuks“ antibiootikumide andmine keelatud ning tugevalt reguleeritud. Miks mitte farmides?

Eesti riik näeb olukorra tõsidust ning on alates 2023. aasta juulist kehtestanud nõude, mille kohaselt veterinaarid peavad riiklikusse andmebaasi sisestama loomadele antud antimikroobsete ravimite koguse ning otstarbe. Käesoleval hetkel sellised andmed Eesti farmide kohta puuduvad. Siiani on Eestis levinud praktika, et farmidesse saadetakse antibiootikumid kellegi teise, mitte veterinaari tellimuse alusel ning tellimusleht vormistatakse tagantjärele. Taoline andmebaas peaks sellist tegevust kontrolli all hoidma ning vähendama.

Ka aitab taoline andmebaas pidada antibiootikumide kasutuse järelevalvet ning analüüsida, kuidas saaks antibiootikumide kasutust Eesti farmides vähendada. Siinkohal tasub lisaks mainida ka Norra näidet, kus veterinaarid ei teeni väljakirjutatud antibiootikumide pealt lisatasu. Seega väheneb ka farmiveterinaaridel motivatsioon antibiootikumide väljakirjutamiseks lihtsa ning kiire ravina. Kindlasti võiks seda näidet ka Eestis rakendada.