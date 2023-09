Anna hoogu: koduta loomi abistav heategevuskalender tuleb taas

Sel korral on kalender veidi erilisem ja kannab nime „Uued algused“. Kui varasemalt on kalendripoisid ja -tüdrukud olnud varjupaigas uut kodu ootavad loomad, siis sel korral poseerivad hoopis neljajalgsed, kellele on antud võimalus ja kes juba naudivad parimat elu oma uues kodus.

Selleks on kaks põhjust – MTÜ soovib avaldada oma piiritut tänu kodupakkujatele, kes on teinud varjupaigaloomale parima kingituse, avades neile oma koduukse ja südame ja kõikidele toetajatele näidata, et just tänu toetustele saavadki teoks need uued imelised algused.

Tänu toetajatele on kalendriprojektile vägev hoog sisse saadud – praeguseks on kokku kogunenud juba üle poole vajaminevast summast, aga minna on veel omajagu.

Kui soovid aidata koduta loomi ja saada endale kalender armsate piltidega, siis saad seda teha Hooandjas. Nii annad panuse loomade heaks ja rõõmustad ennast või enda lähedast südamliku ning tähendusrikka kingitusega!