Lutibeebi Marko Reikop sattus vastsündinud kassipoegi aitavate vabatahtlike hoole alla

Ringvaate saatejuht on tuntud oma julguse poolest katsetada võõraid maitseid, mis teinekord grimassi näole toovad. „Idee kass tema järgi nimetada sündis toredatest nägudest ja erinevatest ilmetest, mida kassipoeg piima süües teeb - tihti proovib ka „päris“ Marko televisioonis erinevaid huvitavaid toite ning erinevatest näoilmetest on kujunenud lõbus seeria,“ selgitas Kitten Helpi turundusjuht Krislin Alert.

Vaid paari nädalaga on MTÜ vabatahtlike arv rohkem kui kahekordistunud ja see on saanud mitmeid abipalveid ning märkamist sotsiaalmeedias. „Hetkel on meil üle Eesti erinevates hoiukodudes kuus väikest kassipoega kes kõik vajavad veel ööpäevaringselt lutipudelist toitmist,“ lisas turundusjuht.

Ta nentis, et praegune aeg on loomapäästjatele keeruline, mitmed organisatsioonid on rahapuuduse tõttu oma tegevust koomale tõmmanud. „Kasse on alati rohkem kui MTÜsid ning kassid kahjuks niipea otsa ei lõpe. Me tahame teiste MTÜdega kindlasti tulevikus koostööd teha. Paariga olemegi teinud - nad on suunanud pisikesed leitud kassipojad meile, kui endal vahendid ja hoiukodud puuduvad.“