Rootsi naaritsakasvatajad hakkavad tegevuse lõpetamise eest hüvitist saama

Üha rohkem Rootsi naaritsakasvandusi suletakse kasumlikkuse vähenemise tõttu, kuid alles on veel umbes 20 farmi. Valitsuse ettepanekuga, mis eraldaks oma tegevuse vabatahtlikult lõpetavate naaritsakasvanduste toetuseks kokku 180 miljonit Rootsi krooni, pole neil põhjust jätkata.

„Ettepanek oli ülimalt oodatud, sest see tähendab kogu Rootsi karusloomakasvatuse lõpu algust,“ sõnab Rootsi loomakaitseorganisatsiooni Djurens Rätt juhataja Camilla Bergvall. Djurens Rätt on pikka aega võidelnud karusnahatööstuse lõpetamise nimel ning nüüd töötab ka selle nimel, et karusnahatööstus lõppeks terves Euroopa Liidus.