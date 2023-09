TAHAKS KOJU | Veetlev noor iludus Chiken otsib südamesõpra

Chiken on leitud Valga linnast, kus ta päris mitu päeva seikles majade vahel ega leidnud endale turvalist elupaika. lmselt on ta sündinud ja kasvanud kodukassina, sest on inimeste suhtes sõbralik ja usaldav.

Noor kassineiu on uudishimulik ja otsib inimestega kontakti. Täiesti ilmselgelt on ta mõnus süle- ja nurrukass. Teiste kassidega on ta praegu veel väga ettevatlik ja igaks juhuks uriseb, kui keegi liiga lähedale tuleb. Aga see on rohkem nagu moe pärast ja edasise suhtlemise alustuseks.