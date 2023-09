Kuidas käituda, kui leiad jänesepoja?

Emajänes käib oma poegi toitmas äärmiselt ettevaatlikult, tihti ainult korra ööpäevas. Seetõttu on ülimalt oluline, et argliku meelega loom ei oleks häiritud. Kui leiad üksiku jänesepoja, on enamasti kõik hästi. Emme tuleb hämara saabudes tagasi, toidab pojad ja peidab nad uude kohta.