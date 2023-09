Omanik peksis hambad välja, külarahvas vaenab: Vassu soovib kannatuste raja selja taha jätta

Vassust anti kassikaitsele esialgu teada kui kassist, kes oli mõned aastad tagasi hooldekoju läinud omanikust tänavale jäänud. See lugu, mis aga täpsemalt uurides hakkas välja rulluma, oli hoopis kohutavam.

Selgus, et Vassu kannatusterohke elu ei olnud üldse alanud siis, kui ta õue sattus, vaid juba sel ajal, kui tal veel omanik oli. Kohalike sõnul sai ta oma omanikult korduvalt peksa, üks kord lausa nii, et pea kõik hambad löödi kiisukesel suust välja. „Külaelanikud teadsid sellest, kuid Vassu kümne elatud aasta jooksul ei astunud keegi sellisele vägivallale vahele,“ nendivad kassiabistajad ja jätkavad kirjeldust:

„Võiks arvata, et omaniku lahkumisel läks Vassu elu paremaks, kuid külaelanikud on teda edasi põlanud. Kui kassike vaid julgeb kellelegi läheneda, hakatakse teda kohe hurjutama ja jalgadega trampides minema hirmutama. Vaid üks naine seal külas on oma vähestest säästudest Vassut viimastel aastatel püüdnud toita, kuid Vassu on ikkagi täiesti luu ja nahk ning paitades on kõiki ta konte tunda. Suurest näljast käib Vassu poodi minevatel inimestelgi sabas, kuid tema toidulauale ei osteta sealt midagi.“

Kõigest hoolimata on Vassu endiselt imearmas, inimesi usaldav kass, kes armastab üle kõige paisid ja lähedust, ja on selge, et ta vajab kohe abi. Ta karv on pulstunud, saba on ühest varasemast talvest külmunud ja rääbakas, suust voolab pidevalt ila ning ta joob rohkem kui normaalne kass, mis viitab juba tõsisematele terviseprobleemidele.

Rahapuudus ja annetuste kokku kuivamine on Tartu kassikaitse vabatahtlikud aga ettevaatlikuks teinud. „Me ei julge Vassule appi minna enne, kui oleme saanud tema osas mingisuguse rahalise kindlustunde. Me ei kujuta ettegi, mis kliinikus võib selguda ja kas ta arve tuleb 200 või 2000 eurot,“ annab organisatsioon teada ja palub abi, et kiisule kohe järele sõita.

Annetada saab pangalinkidega või internetipangas.

Saaja: MTÜ Tartu Kassikaitse

Selgitus: Vassu

Pangakontod:

SEB: EE581010220072929015

Swedbank: EE412200221042553213