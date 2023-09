Kas saad aidata? Haigele Mõmmile on seni annetatud vaid üksainus euro

Mõmmi on olnud pikalt lokaalsel silmaravil, ent silmade jaoks see tulemust andnud ei ole. Endiselt kissitab ta silmi, need nõretavad ja see selgelt häirib teda.

Pealeidja vabatahtlikel on kahtlus, et teda võib kimbutada entroopium ehk silmalau sissepöördumine, kuid nad ei ole veterinaarid ega oma vastavat tehnikat, et seda diagnoosi ise panna. Seetõttu vajab Mõmmi silmaarsti ülevaatust ning selle tulemusest lähtuvalt ravi..



Ja kui juba arsti juurde minek, on mõistlik teostada kassi huvides kõik kõige suhtes, mis muret teeb. Tema nohisemine on üks nendest - seetõttu oleks hädasti vaja saata respiratoorne paneel Saksamaa laborisse, et uurida välja, kas on mõni respiratoorne tõbi vaevamas. Kui ei, tukeb jätkata oluliselt kulukamate uuringutega nagu nt rinoskoopia, et teada saada võimaliku polüübi olemasolust..



Seni aga vajab Mõmmi silmauuringute ning analüüside Saksamaale saatmise juures teie abi. Kogukulu saab olema umbes 300 eurot.



Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!



Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „MÕMMI“!