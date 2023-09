Koeri ja kasse ei söö keegi, aga hobuseid küll?

Prantsusmaa parlamendisaadik Nicolas Dupont-Aignan tutvustas seaduseelnõu, mis kutsub üles lõpuks ometi lõpetama hobuseliha tarbimine riigis. „Keegi ei mõtleks kassi või koera süüa,“ ütles poliitik avalduses.

Dupont-Aignan on oma partei ainus liige Rahvusassamblees, seega vajab eelnõu enne hääletusele esitamist erakondadeülest toetust. Selle on juba heaks kiitnud mitmed kohalikud kuulsused, kes allkirjastasid avaliku kirja, milles kutsusid teisi osapooli üles seda toetama.

Paljud inimesed ilmselt üllatuvad kuuldes, et Prantsusmaal müüakse endiselt hobuseliha, kuna see on vastuoluline ega ole paljudes maailma riikides kergesti kättesaadav.

Hobuseliha tarbimine on Prantsusmaal kiiresti vähenenud - inimesed söövad 80 protsenti vähem hobuseliha kui 1970ndatel, tarbides umbes 290 g aastas inimese kohta. Valdav enamus prantslasi ei söö üldse hobuseliha ja see on avalikkuse silmis üha rohkem taunitud. 2019. aasta andmetel moodustab hobuseliha lihunike müüdavast lihast alla ühe protsendi. Võrdluseks, veiseliha oli 22 protsenti ja sealiha 23 protsenti.

See ei tähenda, et hobuseliha pole teatud piirkondades endiselt levinud. Seda peetakse riigis ajaloolise ja kultuurilise tähtsusega toiduks. Aastal 2018 tegutses Prantsusmaal veel umbes 300 hobuselihale spetsialiseerunud poodi, kuid see arv oli langenud 1000 poelt aastal 2005. Aastal 2022 saadeti tapamajja umbes 5088 hobust, mis on langenud 20 000 hobuselt aastal 2013.

Millistes teises riikides süüakse hobuseid?

Prantsusmaa ei ole ainus riik Euroopas, kus on hobuseliha saadaval. Seda süüakse ka Belgias, Šveitsis, Luksemburgis ja mõnes Itaalia osas, samuti Kasahstanis, Mehhikos, Mongoolias, Hiinas, Jaapanis ja Argentinas. 2021. aasta statistika kohaselt oli hobuseliha maailmas 1076. enim kaubeldav toode, mille kogukaubandus oli 383 miljonit USA dollarit.

Kui palju hobuseid tapetakse igal aastal liha saamiseks?