Haruldased asukad tõstsid Tallinna loomaaia külastajate arvu

Kui 2021. aastal külastas loomaaeda ligi 297 600 inimest, siis 2022. aastal oli see arv ca 52 800 kõrgem, ületades 350 000 piiri. Käesoleva aasta kaheksa kuuga on loomaaeda külastanud üle 310 100 inimese, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes enam kui 17 300 rohkem.

„Rõõm on näha, et Tallinna loomaaia populaarsus kasvab. See näitab, et loomaaia järjekindel kollektsiooni täiendamine, Vihmametsa ekspositsiooni avamine ja lastele suunatud tasuta külastuspäevade korraldamine on vilja kandnud. Kindlasti pakub loomaaed ka edaspidi võimalusi põneval moel loomade ja looduse maailmaga tutvuda ning jätkab lastele tasuta külastuspäevade traditsiooniga,“ ütles abilinnapea Vladimir Svet. „Ühtlasi jätkub loomaaia direktori sihtotsing, mille käigus otsime inimest, kes suudaks asutust edasi arendada.“

2022. aastal täienes Tallinna loomaia kollektsioon mitmete väga atraktiivsete, raskesti hangitavate ja ainult üksikutes loomaaedades esinevate liikidega nagu reisingeri varaan, mangroovimadu ja puuboa.

Kollektsiooni täiendati ka mitme uue liigiga, keda varasemalt Tallinna loomaaias ei ole peetud ja kes toodi seoses Kagu-Aasia troopilise vihmametsa ekspositsiooni avamisega: tariktik-sarvlind, Bali valge-kuldnokk, Lyle`i lendkoer, riisiamadiin, kaksvarvas-laisik, aasia-sõrmiksaarmas, lühisaba püüton, Cumingi varaan, smaragdskink ja süsikilpkonn.

Ka tuleval talvehooajal saavad kuni 19-aastased lapsed ja noored korra kuus loomaaeda tasuta külastada. Tasuta külastuspäevad toimuvad oktoobri keskpaigast iga kuu teisel laupäeval kuni aprillikuuni. Suvehooajal on lastele tasuta sissepääs lastekaitsepäeval ja loomaaia sünnipäeval.