Eriti vägev käpapatrull: politseikoer Maik tõi metsast välja eksinud seenelise

Prefektuur teatab sotsiaalmeedias: „Just nii äge meie politseikoer Maik ongi! Nimelt saime eile õhtul kella viie paiku teate, et Alliklepa külas on seeneline metsa eksinud. Tõttasime koos politseikoer Maikiga koheselt eksinud naist otsima. Tänu Maiki kiiretele jalgadele ja teravale ninale leidsime naise peagi metsast üles ja juhatasime ta metsast välja lähedaste juurde.“



Ja kuna seenehooaeg on veel täies hoos, siis on paslik kõigile seenelistele meelde tuletada, et metsa minnes võta kaasa laetud akuga mobiiltelefon ja haara kaasa valge ämber. Kui juhtub, et eksid metsa ära, on meil sind nii õhust kui maalt valge värvi järgi lihtsam märgata, paneb prefektuur inimestele südamele.