Kriitiline olukord: Tallinna loomaaia ninasarvikule tuli teha anesteesia

Anesteesia on igale loomale ohtlik, eriti ninasarvikutele, kes on anesteesiaks kasutatavate ravimite suhtes ülitundlikud ning ravi käigus võib esineda tõsised tüsistusi. Otsus teha Kibibile anesteesia ei tulnud veterinaaridele kergelt.

Pärast narkoosi teatas loomaaed, et tehti ära kõik planeeritud diagnostilised ja raviprotseduurid ja ninasarvik tõusis pärast äratamist jalule. Kibibi on haige ja olukord on kriitiline, kuid ta on pideva jälgimise all.