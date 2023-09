Loomakaitsjad jäetakse olulise jahindust käsitleva teema arutamisest kõrvale

Tegu on jahieetikat puudutava olulise regulatsiooniga, mitte pelgalt tehnilise muudatusega ning see tuleb lisaks jahimeestele põhjalikult läbi arutada erinevates keskkonna- ja loomadega seotud organisatsioonides, mida pole siiani tehtud.

Põllumajandus- ja Toiduamet on Loomusele selgitanud, et on korduvalt välja toonud vajaduse vähendada metssigade arvukust, vähendamaks metssigade omavahelist kontakti, kuid meetmed on jahimeeste enda valida jäetud.