TAHAKS KOJU | Rõõmsameelne Paula-Piia tuleb appi ümbrust uudistama

Paula-Piia on 5+ vanuses kena koeradaam ja võiks arvata, et võtab elu rahulikumalt ja vaatleb teiste rähklemist viisakalt distantsilt, aga see pole kaugeltki nii. Ta on vägagi energiline ja rõõmus koer, kellele meeldib pikalt jalutada ning ärksalt ja süvenenult ümbrust uudistada.