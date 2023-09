Tiit Maran: loomakaitsjate filmitud kaadrid munakanalatest näitavad, et loomade õigustest pole juttugi

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad on algatanud petitsiooni, et kanade puurispidamine Eestis keelustada. Lühikese ajaga on petitsioonile digiallkirja andnud üle kuue tuhande Eesti elaniku, mis tähendab, et Riigikogu on kohustatud teemat käsitlema. Kampaania kestab seni, kuni julm lindude puurispidamine Eestis lõpeb nagu paljudes teistes Euroopa riikides juba tehtud on.