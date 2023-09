Armastatud saatejuht asub teleekraanil gorillasid päästma

Kahetunnises erisaates „Gorillade päästmine: Elleni järgmine seiklus“ toob vaatajani armastatud saatejuhi Ellen DeGeneresi loomaarmastuse ning imetluse maailmakuulsat primatoloogi Dian Fossey vastu. Saade esilinastub 25. septembril, päev pärast ülemaailmset gorillapäeva, discovery+ platvormil. Dokumentaalfilmis käime koomiku jälgedes, kui ta täidab oma unistuse kaitsta Fossey pärandit ja ehitab Rwandasse Dian Fossey Gorillafondi Ellen DeGeneresi ülikoolilinnaku.

See, mis saab alguse Portia de Rossi lihtsast soovist teha oma naisele Ellen DeGeneresile kena sünnipäevakingitus, hakkab lumepallina veerema ja kasvab suuremaks, kui keegi oleks osanud arvata. Paar leiab, et on alustamas üht Rwanda ajaloo suurimat arhitektuuri- ja haljastusprojekti ning põrkub selliste väljakutsetega nagu vulkaanid, maavärinad ja ülemaailmne pandeemia. Kõik kulmineerub erakordse elamusega nende, nende pere ja sõprade jaoks, kui nad tähistavad Dian Fossey Gorillafondi Ellen DeGeneresi ülikoolilinnaku avamist.

See on seiklus, mis on täis naeru, pisaraid ja kogemusi, millest keegi neist ei osanud unistadagi. Kõige keskmes on Ellen, kes teeb asju, mis ei muuda mitte ainult sadade inimeste elu, vaid mõjutavad tervet rahvast ja annavad mägigorilladele suurema ellujäämislootuse, kui neil kunagi varem olnud on.

„Kõik, mis ma elus teinud olen, on toonud mind hetkeni, mil mul on piisavalt suur platvorm ja ma saan öelda: „Vaata, mis tööd Dian Fossey tegi,““ selgitab Ellen DeGeneres dokumentaalfilmis. „Pole ühtki asja, mis hoiaks rohkem hetkes, kui üheskoos gorilladega istumine.“

„Meil on väga hea meel teha koostööd Elleni, Portia ja nende meeskonnaga, et tuua ekraanile see gorillade kaitsmisele pühendatud hämmastav ettevõtmine,“ ütleb Craig H. Shepherd, Zero Point Zero Productioni tegev asepresident. „Nende mõju konserveerimisele ja Rwanda kogukonnale on inspiratsiooniks kõigile.“