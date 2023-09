Kas saad aidata? Kõhukinnisus ei lase Kissul kõndidagi, vaja on operatsiooni

Kaks korda on ta seetõttu käinud kliinikus statsionaaris esmaabi saamas, et enesetunnet parandada ning ongi ilusti abi saanud. Probleem on siiski kestma jäänud, ehkki hetkeks on tundunud, et see on seekord seljatatud.



Nüüd on olukord uuesti tekkinud ning Kissu veterinaar näeb, et ainus lahendus tema aitamiseks on kirurgiline sekkumine ehk operatsioon, Seda selleks, et need mured jääksidki päriselt minevikku ning Kissu saaks hakata elama sellist elu, mida üks kassipoeg päriselt väärib.