Liigutav armastuslugu: tuvi Peeter ootas viga saanud kaasat koju mitu kuud

Täna, vabastusest viis kuud hiljem, on nad endiselt kenasti kahekesi koos. Teatud tegevuse tõttu, millega nad ükspäev vabatahtlikule vahele jäid, saab öelda, et teise võimaluse saanud tuvi on emane. Seega oli mees-tuvi see, kes kõik need kolm kuud truult oma kaasat koju tagasi ootas.

Parim tunne vabatahtlikule on see, kui ta näeb, et hoolealused saavad oma eluga hiljem sedavõrd hästi hakkama. See kõik on võimalik ainult tänu headele inimestele. Ilma annetusteta ei suudaks vabatahtlikud ka aidata. Metsloomaühing tänab kõiki, kes neile appi on tulnud ja seda ka edaspidi teevad.