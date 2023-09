Arizonast leiti õõvastav koerte „varjupaik“

Ametivõimud sisenesid naise majja pärast naabrite korduvaid kaebusi sealt tulevate ebameeldivate lõhnade peale. Maja sees oli hais niivõrd hingemattev, et asja tuli uurima saata spetsiaalse hingamisvarustusega tuletõrjujad.

Sügavkülmikust, toiduainete kõrvalt, avastasid päästjad viie koerakutsika laibad. Juba terve aasta „varjupaika“ pidanud McLaughlin tunnistas politseile, et on tõesti võtnud enda hoole alla ülejõukäivalt palju koeri, kuid ei osanud arvata, et ta midagi valesti teeb.