11 aasta eest kaduma läinud kass jõudis tagasi koju

Nüüd, 11 aastat hiljem, mil Sexton ise elab juba uues kohas, helistas talle Caerphilly loomaarst ja teatas, et kliinikusse toodi tema nimele registreeritud mikrokiibitud kass.

Tänaseks 17-aastane kassiproua on enamiku oma elust veetnud tänavakassina. Tema tervis polnud kiiduväärt: looma karvad olid täielikult pulstunud ning lisaks oli ta haigestunud kassigrippi. Daisy aevastas ja ähkis abitult ning hädalise kliinikusse toonud inimesed kartsid, et uut talve ta tänavail redutades üle ei elaks.

„Nüüd saab Daisyst ilmselt tubane kass - ei tahaks, et ta jälle kaduma läheb,“ lisas õnnelik perenaine, kelle sõnul on kass väga sõbralik ning tahab palju hellust ja tähelepanu, kuigi on üle aastakümne „metsikut“ elu elanud.