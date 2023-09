President Bideni koer pures järjekordset salateenistuse agenti

„See ei ole salateenistuse teema. See on üldise tööohutuse teema,“ kommenteeris lugu endine salateenistuse agent Jonathan Wackrow.

„Olukord on unikaalne, sest ühest küljest on tegu presidendi residentsiga, aga teisest küljest käivad tuhanded inimesed seal tööl, ja töökohal ei tohiks niisugused ohud varitseda. Just ohuga ongi selle koera näol tegemist. Ühe korra võib sellist asja õnnetuseks nimetada, aga kui see juhtub mitu korda, on probleem tõsine,“ lisas mees.