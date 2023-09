Aita päästa õnnetu Miku elu!

Mikule otsiti uut kodu päris kaua, kuid seda ei leitudki. Viimaks leiti talle hoiukodu, kuid sinna jõudes oli loom juba nii kehvas seisus, et tuli samal õhtul toimetada kiirabikliinikusse.

Päev hiljem saadeti Miku koos ravimitega tagasi hoiukoju, kuid sealt õnnestus tal kuidagi jooksu pista. Õnneks läks koer siiski inimeste juurde ja leiti kiiresti üles. Järgmisel hommikul oli Miku aga väga apaatne, ei tahtnud süüa ega liikuda. Tema keha haises ja mädanes, kuigi teda pesti kliinikust saadud šampooniga.

Viimane võimalus koera päästa oli viia ta Tartusse Maaülikooli kliinikusse, kuhu Miku peab veterinaari sõnul vähemalt nädalaks statsionaarsele ravile jääma.

Lootust on, kuid ravi tuleb pikk ja kallis

Eilne kõne kliinikust polnud just rõõmsamate hulgast. Veterinaari sõnul on Mikul küll lootust paraneda, kuid ravi tuleb pikk ja kallis. Praegu on koer hakanud uuesti sööma, tema veresuhkur on stabiliseerunud, ta pissib ja kakab, kuid on tegelikult endiselt eluohtlikus seisundis. Ta vajab nahabiopsiat, kuid seda ei saa teha enne teisipäeva, sest teda lihtsalt ei juleta varem anesteesiasse panna.

Kas oleme valmis Miku nimel võitlema? Tal on super hoiukodu, kus saadaks tema ravimisega kindlasti hakkama. Meil on usk, et Miku on võitleja, ning Eestimaa Loomakaitse Liit aitab teha kõik selleks, et kõigest kolmeaastane koerake ei jääks selles võitluses kaotajaks.

Mida aga pole, on raviks vajalik rahasumma, mis võib arstide sõnul küündida kuni 4000 euroni. Abiks on iga sent, millega saate Mikut toetada. Head inimesed, palun tulge appi!

Eestimaa Loomakaitse Liit ootab annetusi selgitusega „Miku“ järgmistele kontodele:

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor Bank)

EE087700771003771380 (LHV Pank)

EE824204278617897405 (Coop Pank)

Annetustelefonid:

9000 777 (5 eurot)

9000 888 (10 eurot)

*Tervitustekst tuleb kindlasti lõpuni kuulata, sest muidu annetust ei toimu.