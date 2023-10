TAHAKS KOJU | Mänguhimuline kassilaps Snikers tunneb end üksikuna

Äsja kolmekuuseks saanud Snikers sündis varjupaigas. Ta tunneb end väga üksikuna ja igatseb endale armastavat peret, sest vennad ja õde on juba oma kodudesse jõudnud ning nautimas hoolitsust ja armastust. Ainult Snikers on veel jäänud ja loodab nii-nii väga, et peagi naeratab õnn ka temale.