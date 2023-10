VIDEO | Kangelaskiisu päästis kiire reageerimisega beebi trepist alla kukkumisest

Meediaväljaanne LadBible jagab oma Facebooki seinal videot turvakaamera salvestisest, kust on näha, et üheaastasel beebil on roomamisega omad plaanid. Treppi pole küll videost hästi paista, kuid just selle ääre poole roomab beebi. Õnneks oli samal ajal kohal ka kangelaslik kass, kes märkas hädaohtu ning peaaegu et lendas väikesele lapsele appi, suunates teda jõuliselt toa poole tagasi. Vaata videost kassi kiiret reageerimist!