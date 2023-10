Üheskoos koduotsingul! Paarikuused lähedust ja paitusi armastavad kassipojad otsivad päriskodu

Benno ja Brite on ülinunnud ja sõbralikud paarikuused kassilapsed, kes armastavad väga lähedust ja paitusi. Muidugi on selged kõik kassilastele kohased kombed - nii iseseisvaks eluks, kui selleks, et Sinu elu natuke vürtsitada! Kui kodus pole kortsu joostud vaipu, kas Sul siis üldse on kassipojad?