Armas ühesilmne Habanero ootab lahket peremeest, kes unistab ühest sõbralikust karvapallist

„Turvakodus on Habanero lennanud tähena meie paikasside nimistusse. Küll võib teda leida köögikapil head ja paremat lunimas, küll külalisi tervitamas ja pehmeid paitusi küsimas. Habanero on lihtsalt selline kass, kes “tuleb, näeb ja võidab“!

Kahjuks aga on Habanerol keerulised suhted teiste kassidega. Alatasa käivad käpaviibutused ühe teise kassi suunal ja vastupidi… No ei tea meie, milline “must kass“ nende vahelt läbi jooksis!? Selge on aga see, et Habanero võiks juba päriskoju minna, et sellest stressist vabaneda.