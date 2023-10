TAHAN KOJU | Loomapiinaja juures sisuliselt põrgus elanud saksa lambakoer ootab oma tõelist peret

Rodo on kastreeritud, vaktsineeritud ja umbes 2,5 aastane. Sakslasele omaselt on ta üsna nõudlik ning kõigi teiste loomadega ei pruugi sobida. Inimestesse suhtub heatahtlikult, kuid tema tulevane pere peab oskama koertega suhelda nii, et rollid ei läheks paigast.