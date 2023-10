VIDEO | Kuidas sinu koer käituks? Naine teeskles koera ees minestust ja loomake reageeris üllatavalt

Ehkki koera jaoks on pitsa tõenäoliselt päris ahvatlev, on videost, mis kannab pealkirja labradori lojaalsustest, näha, et koer tunneb suurt muret oma omaniku pärast, kes ei liiguta ning loomake annab endast kõik, et naine uuesti „meelemärkusele“ tuleks. Koer ei tee pitsast väljagi!