Kolm nippi | Oled häiritud, et kass teeb väljaheiteid aeda? Just nii saab selle kombe välja juurida

Kuna kassid on lihasööjad, sisaldavad nende väljaheited tihtipeale parasiite, mis pikas perspektiivis võivad aias teatud taimi hävitada. Väljaheidetes võib sisalduda ka infektsioone ja kui peres on väikeseid lapsi, kes armastavad aias müttamist, võib halvimal juhul juhtuda, et lapsed jäävad peale aias rahmeldamist haigeks.

Kuidas pere lemmikut sellest kombest võõrutada?

Kassid armastavad tihtipeale oma häda teha pehme mullase pinna peal. Kui teie kassi lemmikuks on ka taoline koht, tasub pinnase peale laotada käbisid ja muid taimseid materjale. On suur tõenäosus, et kass on sellest häiritud ega taha enam oma häda sellele pinnale teha. Ka liikumisega aktiveeruvad vihmutid on paljude inimeste sõnul suureks abiks olnud, sest teadupärast enamik kasse vett ei armasta.

Kolmas hea võimalus on munakooorte panemine mullasele pinnasele ja lisaks sellele, et see on kassi käppade all ebameeldiv, ehk ta ei taha enam oma häda harjunud kohta teha, on sellel veel üks kasutegur. Munakoores mullas pidavat taimedest eemale hoidma ka muud kahjurid, näiteks nälkjad.

Ja kasse pidavat heidutama ka see, kui taimede vahel on mõned okstest tõkked.

Allikas: Mirror