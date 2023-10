Koduks elamiskõlbmatu suvila, oma väljaheidete ja rämpsu sees. Päästetud dogi ootab ustavat peret

Iida on umbes 3-aastane ilus dogitüdruk, kes karjas oli ilmselgelt peksukotiks. Teda päästes oli koera jalal sügav haav, mis ei olnud seal hiljaaegu tekkinud. Kehal oli ka vanu puremisjälgi ning ka vanem jalahaav. Iida läks kohe kliinikusse, haav sai õmmeldud ning tänaseks on jalaga kõik korras. Koera konditsioon on muutunud ilusaks, karv läigib.

Koerad olid kinni elamiskõlbmatus suvilas oma väljaheidete ja rämpsu sees. Jalutama said harva ning toiduks oli sisuliselt hallitanud krõbinad, kui sedagi. Omanikul oli varasemalt mitu koera ka teadmata põhjusel surnud, kuid vaadates pilte, kus oli näha nende seisukord, siis oli põhjuseks ilmselt nälgimine.

Iidal, Aadal ja Alfredil vedas, et Eestimaa Loomakaitse liit läks olukorda kontrollima ning nad said koerad sealt kätte ja liidu hoole alla. Alfredil on hetkel kõik hästi, kuid Iida ja Aada pole ikka veel leidnud oma kodu.

Iida jalutab kenasti rihmas, tänaval teistest välja ei tee.

Iida armastab väga inimest, kuid kiindub temasse meeleheitlikult ning teisi alguses tolereerida ei taha. Samas pole tema käitumises märgata agressiivsust, vaid see on lihtsalt oma inimese kaitsmise ja mitte jagamise probleem, mida saab tegelikult edukalt välja treenida.

Autoga sõidab koer meelsasti ning tegelikult on ta lihtsalt üks suur ilus koerake, kes vajab veidi rohkem teadlikku lähenemist, hoolt ja armastust.

Iida vajab peret, kes väljakutseid ei karda ning võtab ta omaks kõigi iseärasustega. Peret, kes kingib Iidale oma südame ja ei mõtle, et koer on ajutine meelelahutus, kelle saab alati kuskile tagasi anda.

"Meie oleme uuele perele kindlasti toeks, lihtsalt tahet peab olema koeraga tegelemiseks ja juhtnööride järgimiseks," kirjutab Eesti Loomakaitse Liit.

Kannatus, hoolimine ja eelkõige armastus muudavad Iida kindlasti tulevikus kellegi unistuste sõbraks. Kahjuks ei sobi Iida kassidega ning ta võiks olla pere ainus loom. Väikeste lastega tal kokkupuude puudub ning pigem jätaks katsetamata ka selle osa.