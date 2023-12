Süüdi liigses ustavuses? Peksukoti staatuses elanud Iidal pole siiani õnnestunud oma inimest leida

„Enam ei tea, kuhu pöörduda või kelle poole palvetada, aga Iida pole siiani kodu leidnud ja sellega on tõesti väga kiire,“ lausus loomakaitse liidu lõuna piirkonna juht Kristi Metsa. „Me ei taha uskuda, et koerale, kes pääses sisuliselt tõelisest põrgust, pole enam ühtegi kohta siin maamuna peal. Iida pole halb koer, tal lihtsalt on oma iseärasused, millega tuleb vaikselt tegeleda.“

Iida on umbes 3-aastane ilus dogitüdruk, kes karjas oli ilmselgelt peksukotiks. Teda päästes oli koera jalal sügav haav, mis ei olnud seal hiljaaegu tekkinud. Kehal oli ka vanu puremisjälgi ning ka vanem jalahaav. Iida läks kohe kliinikusse, haav sai õmmeldud ning tänaseks on jalaga kõik korras. Koera konditsioon on muutunud ilusaks, karv läigib.

Koerad olid kinni elamiskõlbmatus suvilas oma väljaheidete ja rämpsu sees. Jalutama said harva ning toiduks oli sisuliselt hallitanud krõbinad, kui sedagi. Omanikul oli varasemalt mitu koera ka teadmata põhjusel surnud, kuid vaadates pilte, kus oli näha nende seisukord, siis oli põhjuseks ilmselt nälgimine.

Iidal, Aadal ja Alfredil vedas, et Eestimaa Loomakaitse liit läks olukorda kontrollima ning nad said koerad sealt kätte ja liidu hoole alla. Alfredil on hetkel kõik hästi, kuid Iida pole ikka veel leidnud oma kodu.

Iida jalutab kenasti rihmas, tänaval teistest välja ei tee. Iida armastab väga inimest, kuid kiindub temasse meeleheitlikult ning teisi alguses tolereerida ei taha. Samas pole tema käitumises märgata agressiivsust, vaid see on lihtsalt oma inimese kaitsmise ja mitte jagamise probleem, mida saab tegelikult edukalt välja treenida.