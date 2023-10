Lemmikloomaga lendama: mida tuleks lennureisiks valmistumisel silmas pidada?

Reisides koos lemmikloomaga on oluline nõu pidada sind teenindava lennufirmaga, sest igal lennufirmal on lemmikloomade transpordi kohta oma reeglid.

Väiksematel loomadel on lubatud lennata salongis ainult siis, kui nad mahuvad mugavalt spetsiaalsesse transpordikasti. Puuri ja looma suurim lubatud kaal kokku on reeglina 8 kg, kui lennufirma pole muud kaalulimiiti kehtestanud.

Transpordikast peab olema täielikult suletav ning lemmikloom peab kogu lennu aja olema suletud kotis või kastis, mis on esiistme all. Lennujaama check-inis kontrollitakse üle, kas loomal on puuris piisavalt ruumi, et loomulikus asendis püsti tõusta, ümber pöörata ja maha heita.