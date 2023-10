Küünte lõikamine kassil - kas ja millal on see üldse vajalik?

Kassi küüned koosnevad keratiinist ning kasvavad väga kiiresti. Parasjagu liikuval kassil pole nende kulutamisega üldiselt probleeme. Keerulisem on lugu vanemaealiste kassidega, kelle liikumine on raskendatud.

Kui küüsi piisavalt ei kulutata, võib kass hakata endale viga tegema, närima ja kratsima. Küüned võivad kasvada ka kaardu ja käpapadjandi sisse, mis põhjustab tugevat valu ja avab tee infektsioonidele. Seega: kui kassi küüned kasvavad liiga kiiresti ja tal on tegu, et neid kulutada, on korrapärane küüntelõikus soovitatav.

Et küüntelõikusega edukalt hakkama saada, on vaja spetsiaalseid küünelõikustange. Inimestele mõeldud kääridega ei tohi kassi küüsi lõigata.

4. Pane tähele, et käpale kõige lähem küüneosa on roosakat värvi. See on piir, kus peaksid lõikamise lõpetama.