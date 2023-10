Kassipreili, kellel kohe üldse ei vea: mänguhimuline Zoe käib kliinikus tihedamini kui mõni inimene elu jooksul

Zoe on noor kass, kes armastab üle kõige sulepulkadega mängimist ja käib alatasa silitusi lunimas. Paraku on ta viimasel ajal tervisega püstihädas. Hiljuti tuli eemaldada kassi tagumised hambad ja alumine kihv, mis loksus ja tegi loomale meeletut valu. Seejärel tekkis probleem kõrvadega. Pidev pea raputamine ja kõrvade külgedel hoidmine viisid ta taaskord kliinikusse, kus tehti täielik kõrvaloputus.

Hoiukodu märkas, et kass hingab suu lahti - noriseb ja aevastab. Tuli teha kopsuröntgen, misjärel selgus, et Zoel on kopsudes veidi tihkemad alad. Nüüd tuleb kassi veterinaari soovitusel kuu aega jälgida ja vajadusel peale panna ka ravi, kui olukord ei parane või pigem süveneb. Lisaks vaevleb loom kõhukinnisuse küüsis ning vajab eritoitu, mis on varjupaigale suur igakuine kuluallikas.