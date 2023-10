Kas arvad ära? Üks nähtus muudab kassid sarnaseks Amy Winehouse`ile ja Katy Perryle

Vocal fry nimeline nähtus iseloomustab kasse seetõttu, et nende häälepaelad on eriti pikad, mistõttu on neil võimalik häälepaelu kokku suruda võimalikult üksteise lähedale, haarates kaasa suure lihasmassi.

Samasugust tehnikat on kasutanud näiteks Katy Perry või meie hulgast juba lahkunud Amy Winehouse, kes muutsid selle lausa kunstiliigiks.

Kui seni arvati, et kasside kurkudes asub ainulaadne mehhanism, mis nurruvat häält toodab, siis Viini ülikooli teadlased tõestasid, et see pole nii. Dr Christian Herbsti eestvedamisel läbi viidud uurimistöö põhines haiguste tõttu eutaneeritud kasside kõride lahti lõikamisel.

Teadlased vähendasid häälekurdude vahelist kaugust ja pumpasid seejärel neisse niisket õhku. Nii saavutasid nad inimese omaga sarnasel vocal fry hääleulatuse. Tulemuseks on heli, mis on identne nurrumisega. Ka lõvid ja tiigrid on võimelised seda tekitama.

Meeskond uuris põhjalikult kasside kõrisid ja leidis, et nende häälepaelte külge on kleepunud kiulise koe massid. Seetõttu saavad kassid Christian Herbsti sõnul väljastada madalama sagedusega bassihelisid kui inimesed, kuigi nad kaaluvad vaid paar kilogrammi.

