Kodumaine looduslik küttematerjal sobib ideaalselt ka kasside liivakasti

Pesaleidja on juba aastaid “kassiliivana“ kasutanud pelleteid. Neidsamu pelleteid, mida paljudes kodudes kasutatakse küttematerjalina, aga ühtlasi ka neidsamu pelleteid, mida müüakse loomapoodides pakendatuna väikestesse kottidesse. Nende täpselt samasuguste pelletite hind on seejuures kordades kõrgem kui valdavalt küttematerjaliks müüdavate pelletite hind.

Pesaleidja kasside liivakastides kasutatakse pelleteid nii varjupaigas kohapeal kui ka vabatahtlike hoiukodudes. Sellel on väga palju erinevaid põhjuseid.

“Meie vabatahtlikud, kes kassidele hoiukodu pakuvad, eelistavad samuti liivakastis kasutada just pelleteid, sest tegemist on nii kasside kui ka nende hooldajate jaoks kõige loodussõbralikuma ja seega tervislikuma variandiga. Puidust graanul on 100 protsenti naturaalne lisaaineteta puhas puit, mis ei tekita allergiat ja on seega sobilik ka kassidele, keda see probleem kimbutab,“ räägib Pesaleidja vabatahtlik ja juhatuse liige Katrin Paala-Vainola. „Boonusena täidavad pelletid esimestel tundidel pärast liivakastide puhastamist ruumi meeldiva puidulõhnaga,“ lisab Katrin Paala-Vainola.

Iga kristall-liiva kasutav kassiomanik teab, et kassid kipuvad seda käppadega kastist välja tassima ja nii võivad neid nosida pere teised lemmikud, näiteks koerad. Lisaks tekitab nii kristall-liiv kui ka paakuv liiv õhku peenikest tolmu, mis omakorda võib selle sees tuuseldavale kassile põhjustada erinevaid haiguseid.

Paakuv kassiliiv võib loomale ohtlik olla ka seetõttu, et loom võib seda alla neelata ja see võib moodustada tema soolestikus tombu. Eriti ohtlik on see pisikeste kassipoegade puhul, sest nende käpad on tihti piima- ja konserviseguga koos ning paakuv liiv jääb nende kleepuvate käppade külge veel eriti kinni.